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Haber Merkezi

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da kutlama programı belli oldu.

Sarı kırmızılılarda Yenikapı'da yapılacak şampiyonluk kutlamalarının ardından Pazar günü kupa töreni gerçekleştirilecek.

Galatasaray 5. yıldızı takacağı 25. şampiyonluğunun kupasını 25 Mayıs 2025 Pazar günü Yenikapı'da alacak.

"KUPAYI KİMİN VERECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada kutlamanın Yenikapı'da olacağını ancak kupanın kimin tarafından verileceğini bilmediklerini söyledi.

Özbek, "Şampiyonluk kutlamaları Yenikapı’da olacak. Galatasaray taraftarı oraya bile sığmayacak. Tüm taraftarlarımıza çağrımdır: Yenikapı’da buluşalım, Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde şampiyonluğumuzu kutlayalım. Kupayı kimin vereceğini bilmiyoruz. TFF'den bize ulaşan bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gaziantep'in ev sahipliğinde 14 Mayıs günü oynanan Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0'la geçen Galatasaray, kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden almıştı.

"TABİİ Kİ KUPAYI BEN VERECEĞİM"

Hacıosmanoğlu'nun madalyaları ve kupayı takdim ettiği sırada tribündeki sarı-kırmızılı taraftarlar, başkanı ıslıklayarak protesto etmişti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geri adım atmamış ve futbolun amiri olarak kupayı kendisinin vereceğini ifade etmişti.

Hacıosmanoğlu şunları söylemişti: