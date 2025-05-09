Dusan Tadic: Ajax'a imza atmadım

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Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takım 4-1 kazandı.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Başakşehir'i mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ELDE ETTİK"

Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli oyuncu, şunları dedi:

Zor bir maç oldu. Başakşehir nitelikli ve iyi bir takım. Çok fazla pozisyon yaratabilen bir takım. Maç içinde çok rotasyon yaptılar. Bazı pozisyonlarda sağ bekleri içeri girdi. Hazırladıkları özel şeyler vardı. Biz maça iyi başlayamadık. Maç içinde iyi ve kötü anlarımız vardı. Netice olarak daha kaliteli olan takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik.

"ONA DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEYLERİ SÖYLEDİM"

Talisca ile maç sırasında yaşadıkları tartışmayla ilgili olarak gelen soruya Dusan Tadic, şu yanıtı verdi:

Maç içerisinde bu tip şeyler olabiliyor. Takım arkadaşınızla yaşayabiliyorsunuz. Talisca'nın beden dilinden hoşlanmadım, bunu düzeltmek istedim. Ona düşündüğüm şeyleri söyledim. Bu davranışının neticesinde kendi düşüncemi söyledim. Konuştuk. Anladığını düşünüyorum. Normal bir durum bu. Adrenalin yüksek olabiliyor. Galip gelmek istiyorsunuz. Kendisiyle sonradan konuştum. Umarım söylediğim şeyi anlamıştır.

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Geleceği hakkında konuşan Tadic, şu açıklamayı yaptı: