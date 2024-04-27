Dusan Tadic: İpler Galatasaray'ın ellerinde

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 82. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Beşiktaş'ı yendikleri derbinin ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

"Ben takımın liderlerinden biriyim"

Fenerbahçe'nin attığı ilk golde asisti yapan Dusan Tadic, şunları dedi:

Kaptanlık önemli değil, kolumda bant olmasa bile aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Ben takımın liderlerinden biriyim, lider biri olunca en iyisini yapmak durumundasınız.

"Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için mutluyuz"

Mücadeleyi değerlendiren Sırp 10 numara, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk yarışında ipler bizim elimizde değil"

Şampiyonluk yarışına değinen Dusan Tadic, şunları dedi:

Şampiyonluk yarışında ipler bizim elimizde değil, Galatasaray'ın elinde. Bizim yapmamız gereken şey bu 4 maçı da kazanmaya çalışmak. Rakibimizin de puan kaybetmesini umuyoruz. Onlar da güçlü bir takım. Bizim yapmamız gereken şey sonuna kadar inanmak ve mücadele etmek.