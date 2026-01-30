Ederson kurtarışlarıyla maça damga vurdu: Eşinden o anlara ait paylaşım geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de son haftaların en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Brezilyalı file bekçisi Ederson, gösterdiği performansla maça damga vurdu.

8 KURTARIŞLA MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

FCSB'nin etkili atakları karşısında kalesinde geçit vermeyen deneyimli eldiven, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamlayarak dikkat çekti.

Ederson, gösterdiği bu performansla maçın adamı seçildi.

Öte yandan karşılaşmaya Ederson'un eşi Lais Morais'in sosyal medya paylaşımları damga vurdu.

EŞİNİN PERFORMANSI SONRASI HAVALARA UÇTU

Ederson'un yaptığı kurtarışlar sonrası paylaşım yapan Brezilyalı isim, sevincini gözler önüne serdi.

32 yaşındaki kalecinin bu performansı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız kaleciyi etiketleyerek övgü dolu yorumlarda bulundu ve tebrik etti.