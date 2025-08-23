Ederson'un yerine alınmıştı: Manchester City'nin yeni kalecisi yaptığı hatalarla pes dedirtti

Galatasaray bir süredir Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile ilgileniyordu.

City'e teklifini ileten sarı-kırmızılılar, yüksek bonservis talebi nedeniyle görüşmelerini sürdürürken Brezilyalı kalecinin yerine James Trafford kadroya dahil edilmişti.

Manchester City'nin yeni transferi James Trafford, Etihad’daki kariyerine kabus gibi bir başlangıç yaptı.

EDERSON'UN YERİNE GELDİ: ADETA SAÇ BAŞ YOLDURDU

Takıma katılalı 1 hafta olan ve ilk kez 11'de sahaya çıkan 22 yaşındaki İngiliz kaleci özellikle yediği ikinci goldeki hatasıyla saç baş yoldurdu.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Tottenham 1-0 öndeyken gelişen hızlı atakta kalesini terk eden Trafford çok riskli bir müdahalede bulundu.

James Trafford'un topu ıskalayarak rakibi Kudus'u göğsüne dizle vurması ve ceza sahası dışında koluyla topu uzaklaştırması sonucu kırmızı kart görmesi beklendi ancak şanslıydı. VAR devreye girmedi ve Trafford oyunda kaldı.

KIRMIZI KARTTAN YIRTTI: YAPTIĞI HATAYLA GOLÜ YEDİRDİ

45+2'de bir kez daha hatası ile sahneye çıkan Trafford kendi ceza sahası içinde arkadaşına pas vermek isterken yapılan pres sonrası topu Tottenham'a kaptırdı.

Atağın devamında topu uzaklaştırmak için çabalasa da fayda etmedi ve Tottenham bu golle soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

Yediği 2 gol ve yeni transferleri Trafford'un üst üste yaptığı mantık dışı hatalarla hayal kırıklığına uğrayan Manchester City'de taraftarlar adeta isyan etti.