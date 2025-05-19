Edin Dzeko, bu sezon 21. kez ağları havalandırdı

İHA

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk ederken sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin 2. golünü atan Edin Dzeko, bu sezon ligde 14. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında hızlı gelişen atakta topla buluşan Dzeko, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

TÜM KULVARLARDA 21 GOLÜ VAR

Bu sezon ligde 23'ü ilk 11 olmak üzere 34 mücadelede sahaya çıkan Dzeko, sezonun ilk yarısında takımını taşırken, ligin ikinci yarısında ise suskun kaldı.

Dzeko, Kadıköy'de son olarak 13 Şubat'ta oynanan Anderlecht müsabakasında gole imza atmıştı.

Deneyimli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 golü bulunuyor.