Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti

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Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sezonun ilk vedası gerçekleşti.

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu.

"AYRILMAK ASLA KOLAY DEĞİLDİR"

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ayrılmak asla kolay değildir, özellikle de Fenerbahçe'nin benim için yaptığı gibi. Son iki yıldır bana aile gibi olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, koç, personel, kulüp ve her gün sahne arkasında yorulmadan çalışan tüm insanlar. Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize özel bir teşekkür. Sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yeterli değildi, ancak Fenerbahçe gibi tarihi ve onurlu bir forma giymekten daha fazla gurur duyamazdım. Yaşa Fenerbahçe!

"SEN HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAKSIN"

Fenerbahçe Kulübü de Dzeko'ya sosyal medya hesabından veda ederek, şu açıklamada bulundu:

Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubendi takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk sezonda 46 maçta forma giydi, 25 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon 53 maçta forma giyen 39 yaşındaki golcü, 21 gol, 8 asist ile 29 gole etki etti.

Bu iki sezonda toplam 99 maçta forma giyen Bosna Hersekli forvet, Süper Lig'in son haftasında oynanacak Konyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerindeki 100. maçına çıkacak ve taraftarlara veda edecek.