Edin Dzeko, Fiorentina ile anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

La Gazzetta'nın haberine göre Boşnak golcü, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

FIORENTINA'YLA ANLAŞTI

Sezon başına 2 milyon euro ve bonuslar kazanacak olan Edin Dzeko'nun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

37 yaşındaki futbolcu, kariyerine ülkesi Bosna Hersek'in Zeljeznicar kulübünde başladı; ardından Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve son olarak Fenerbahçe formalarını giydi.

53 MAÇTA 21 GOL ATTI

Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile çıktığı 53 maçta 21 gol 7 asistlik katkı sağladı.