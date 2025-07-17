Edin Dzeko: Kenara atılacak biri değilim

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılan Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bosnalı golcü, imza töreninin ardından Sky Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

"KENARA ATILACAK BİRİ DEĞİLİM"

Dzeko, sözlerine net bir mesajla başladı:

Yaş önemli değil, hala kenara atılacak biri değilim. 39 yaşında birinin yapması gereken ekstra bir çalışma var bunun arkasında.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Fiorentina ile ilgili ilk izlenimlerini paylaşan deneyimli golcü, şunları dedi:

Kendimi iyi hissediyorum, çok sıkı çalışıyoruz ve bunun meyvesini daha sonra alacağız. Kulüp, takım arkadaşlarım ve benimle birlikte gelen teknik direktörle ilk temasım çok olumlu geçti. Oyuncular çok istekli ve çalışmaya hazır. Hocamız bize sahada ne görmek istediğini yavaş yavaş aktarıyor.

"KONFERANS LİGİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Fiorentina'nın Avrupa iddası ile ilgili konuşan Dzeko, şu ifadeleri kullandı:

Konferans Ligi mi? Bizim için çok önemli. Sonuçta bir Avrupa kupası ve mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz.

"FIORENTINA'YA DİREKT 'EVET' DEDİM"

Dzeko, sözlerine şöyle devam etti:

Son yıllarda yaptığı gibi, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübün büyümesine yardımcı olmak için Fiorentina'dayım! Fiorentina'nın beni istediğini duyduğumda hemen 'Evet' dedim. Hedeflerimiz var ve Konferans Ligi de bunlardan biri. Bu turnuvayı önemsiyorum.

"GENÇ OYUNCULARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Tecrübeli isim, açıklamalarını şöyle noktaladı:

39 yaşında da olsam, alçakgönüllülükle çalışmak istiyorum. Genç oyunculara da yardım etmek istiyorum. Tecrübemle bu kulübe ekstra bir şey katmalıyım.

FENERBAHÇE'DE 99 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formalarını da giyen 39 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda Fenerbahçe'de görev yaptığı 99 resmi maçta 46 gol attı.