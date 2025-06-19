Edin Dzeko yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçti

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezon boyunca kaptanlık yapan ve taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.
Bosnalı golcü, İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşmaya vardı.
RESMEN AÇIKLANDI
Fiorentina ile el sıkışan Edin Dzeko, İtalyan kulübü için bugün sağlık kontrollerinden geçti. Dzeko, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 46 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.