Edin Visca, ilk 4 haftada fazla süre alamadı

Başakşehir'e Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 2011-2012 sezonunda transfer olan ve burada 10,5 sezon geçiren 35 yaşındaki oyuncu Edin Visca, 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 4,3 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a katıldı.

Tecrübeli futbolcu, 1 sezon TFF 1. Lig'de olmak üzere Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Türkiye'de 15. sezonunu geçirerek istikrarlı oyuncuların başında geldi.

Deneyimli futbolcu, iki takımda toplam 521 resmi karşılaşmaya çıkarken, 131 kez ağları havalandırdı.

BU SEZON SADECE BİR MAÇTA İLK 11 BAŞLADI

Teknik direktör Fatih Tekke, 35 yaşındaki oyuncuya ligin ilk 4 haftasında fazla sürü vermedi.

Kocaelispor maçında 13, Kasımpaşa maçında 65, Antalyaspor maçında 19 dakika süre alan deneyimli oyuncu, Samsunspor maçında ise kadroda yer almasına karşın forma giyemedi.

İlk 4 haftada sadece 1 maçta ilk 11'de görev alan Visca, 97 dakika görev yaptı, skora katkı sağlayamadı.

2 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Edin Visca, Başakşehir'de 2019-2020, Trabzonspor formasıyla da 2021-2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Visca, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un Süper Kupa, 2013-2014'te de Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.