Eintracht Frankfurt, Can Uzun için 80 milyon euro istiyor

Almanya Bundesliga'da mücadele eden Eintracht Frankfurt, bu sezon performansıyla dikkat çeken Can Uzun'un bonservis bedelini belirledi.

Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, milli futbolcu için 80 milyon euro istiyor.

Can Uzun için şimdiden iki Premier Lig kulübünün devrede olduğu belirtildi.

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun'un kontratında serbest kalma maddesi yer almıyor.

9 MAÇTA 10 GOLE ETKİ ETTİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt forması altında 9 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.