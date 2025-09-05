Eintracht Frankfurt'un bilet korkusu: Hukuk bürosu tuttular

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Frankfurter Rundschau isimli haber sitesinde yer alan habere göre, Almanya'daki Galatasaray taraftarları, Frankfurt-Galatasaray maçı için bilet almak adına her şeyi deniyor.

ALMANLAR HUKUK BÜROSU GÖREVLENDİRDİ

Haberde, "Galatasaray’a ayrılan doğu tribününde sadece üç bin bilet var. Ancak Ekim 1992’de Galatasaray'ın, Frankfurt'ta oynadığı son maçta takımı 30 bin taraftar destekledi. Eintracht için maç neredeyse deplasman gibiydi." ifadeleri yer aldı.

Bu gelişme sonrası Eintracht Frankfurt yöneticisi Philipp Reschke, piyasayı gözetlemek için, Galatasaraylı taraftarların bilet almaması adına bir hukuk bürosu görevlendirdi.

Biletlerin yüksek fiyata satılması kombine kartının iptaliyle sonuçlanıyor.

1992'DEKİ SENARYONUN YAŞANMASINDAN KORKUYORLAR

Eintracht taraftarları internette birbirlerini bunu yapmamaları konusunda uyarıyor.

Galatasaray’a ayrılan doğu tribününde sadece ise 3 bin bilet var.

Öte yandan Ekim 1992’de, Cimbom son kez Frankfurt’ta oynadığında, takımı 30 bin taraftar desteklemişti.