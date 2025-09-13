Abone ol: Google News

El Bilal Toure: Gol atmak için sahadaydım

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu El Bilal Toure, Başakşehir maçının ardından "Bugün önemli bir galibiyet aldık. Gol atmak için sahadaydım" dedi.

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 22:41
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i kendi sahasında 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların beraberlik golünü kaydeden El Bilal Toure, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"GOL ATMAK İÇİN SAHADAYIM"

Gol atıp takıma yardım edebildiği için mutlu olduğunu belirten Toure, şunları dedi:

Bugün önemli bir galibiyet aldık. Gol atmak için sahadaydım. Önemli olan takımın kazanması. Gol atıp takıma yardım edebildiğim için mutluyum. Galibiyet geldi. Takım olarak mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kazandık, çok önemliydi. Çok mutluyuz.

