El Bilal Toure: Gol atmak için sahadaydım

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i kendi sahasında 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların beraberlik golünü kaydeden El Bilal Toure, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"GOL ATMAK İÇİN SAHADAYIM"

Gol atıp takıma yardım edebildiği için mutlu olduğunu belirten Toure, şunları dedi:

Bugün önemli bir galibiyet aldık. Gol atmak için sahadaydım. Önemli olan takımın kazanması. Gol atıp takıma yardım edebildiğim için mutluyum. Galibiyet geldi. Takım olarak mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kazandık, çok önemliydi. Çok mutluyuz.