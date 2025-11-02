Abone ol: Google News

El Bilal Toure ilk Fenerbahçe derbisinde golünü kaydetti

Beşiktaş’ın Malili futbolcusu El Bilal Toure, siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe’ye karşı oynadığı ilk maçta golünü atmayı başardı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 22:54
  • El Bilal Toure, ilk Fenerbahçe derbisinde gol attı.
  • Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.
  • Toure, bu sezon ligde ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi.

Siyah-beyazlıların golleri 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu’dan geldi.

Siyah-beyazlı forma altında ilk kez Fenerbahçe derbisine çıkan El Bilal Toure, golünü atmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ATMIŞTI

Ligde bu sezon 7. maçına çıkan Malili futbolcu, 5. haftadaki Başakşehir mücadelesinde de fileleri sarsmıştı.

