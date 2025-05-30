Elan Ricardo'dan Beşiktaş taraftarına çağrı

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Beşiktaş'ta devre arası Keny Arroyo'yla birlikte takıma katılan isimlerden biri de Kolombiyalı genç yıldız Elan Ricardo oldu.

Siyah-beyazlı taraftarların 'Ne oldu bu çocuğa?' diye sorduğu Ricardo'dan, dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"NELER YAPABİLDİĞİMİ YAKINDA GÖRECEKSİNİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç futbolcu, "Merak etmeyin, neler yapabildiğimi yakında göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ricardo'nun bu sözleri, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, oyuncunun yeni sezonda kendisini kanıtlamak için hazırlandığı yorumları yapıldı.