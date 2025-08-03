Emirhan Başyiğit: Sivasspor'u çok iyi yerlere getireceğimize eminim

TFF 1'nci Lig'de yeniden Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek olan Sivasspor'un genç futbolcusu Emirhan Başyiğit, açıklamalarda bulundu.

2028 yılına kadar kulüp ile yeni sözleşme imzaladığını hatırlatılması üzerine Emirhan, şunları dedi:

Öncelikle çok mutluyum, gururluyum. 2028'e kadar bu forma için, bu arma için mücadele edeceğim için heyecanlıyım. Sivasspor'u tekrardan hak ettiği yerlere, en üst seviyeye çıkarmak için ben de takım arkadaşlarımı destekleyip elimizden gelen tüm mücadeleyi verip, hak ettiği yerlerine çıkarmayı hedefliyoruz.

"TECRÜBE KAZANMAK İSTİYORUM"

Pes etmeyen, mücadeleci ve hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyen Başyiğit, şu şekilde konuştu:

Henüz 20 yaşındayım, genç oyuncuyum. Takım arkadaşlarımdan, abilerimden, hocalarımdan alabildiğim kadar şey öğrenip onu oyunuma yansıtmak istiyorum. Sahada süre alarak gelişmek ve tecrübe kazanmak istiyorum. Yani bunun için sürekli kendi mevkimde oynayan oyuncuların maçlarını izliyorum. Eksik yönlerime bakıp, onların ne yaptığına bakıp bunu kendi oyunuma yansıtmak istiyorum. Inter'de oynayan Alessandro Bastoni'yi beğeniyorum. Kendi özelliklerim onun özelliklerine biraz daha yatkın, benziyor. Ondan dolayı örnek aldığım oyuncu, idolüm diyebilirim.

"SİVASSPOR'U ÇOK İYİ YERLERE GETİRECEĞİMİZE EMİNİM"

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve ekibinin çok çalışkan olduğunu söyleyen Emirhan, şu ifadeleri kullandı: