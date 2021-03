Emre Akbaba: Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım

Galatasaray'da Erzurumspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediğini söyledi.

Galatasaray'a büyük umutlar ile transfer edilen ve transfer sürecindeki 'dik duruşu' ile sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fetheden Emre Akbaba adeta kayıplara karıştı.

Galatasaray'ın son oynadığı Erzurumspor maçının kadrosuna da alınmayan Emre, yeni sözleşme yapmak için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu iletti.

"KALMAK İSTİYORUM"

Emre, Abdürrahim Albayrak ile yaptığı görüşmede, "Sakatlıklardan dolayı beklenen katkıyı veremediğimin farkındayım, bana her zaman destek oldunuz ve her şartta yanımda oldunuz. Galatasaray'da kalmak istiyorum ve bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım." dedi.

Galatasaray'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile sözleşme görüşmelerini sürdüren yönetim, milli futbolcudan ücretini 600 bin euroya çekmesini talep etti.