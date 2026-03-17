Emre Akbaba'nın fibula kemiği kırıldı!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kötü bir haber geldi.

Eyüpspor, geçen hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Emre Akbaba'nın fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

"EN KISA SÜREDE SAHALARA DÖNMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Eflatun-sarılı kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Emre Akbaba'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.