Emre Belözoğlu: Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor'a 2-0 yenilen Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istediğini söyledi.

Belözoğlu, Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN MÜKEMMEL BİR TECRÜBEYDİ"

Zor bir seneyi geride bıraktıklarını, bu tecrübeyi yaşamanın kendisi için mükemmel olduğunu aktaran Belözoğlu, şunları dedi:

Böylesine bir atmosferde, Antalya gibi güzel bir şehirde bunları yaşamak benim için mükemmel bir tecrübeydi. Ligi iyi noktada bitirmek, güçlü takımları iç sahada oyun ve skor olarak yenmek çok değerliydi.

Antalyaspor'da yadsınamaz başarılı bir dönem geçirdiklerini dile getiren Belözoğlu, olumlu yönleri olan ve bütünüyle çok mutlu olduğu bir sene yaşadığını kaydetti.

"VEDA YOK"

Bir gazetecinin, "Bu veda konuşması mıydı?" şeklindeki sorusuna Belözoğlu, şöyle yanıt verdi:

Veda yok. 1 sene daha mukavelem var. Teşekkür etmem gerekiyordu. Antalyaspor'a gönül veren herkesin büyük beklentisi var. Bu sene burada olmak, daha güçlü kadro kurma, daha büyük hedefi olan bir takım ortaya çıkarmak, daha dinamik oyuncularla ön blokta oynayabilecek, Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum.

Belözoğlu, daha kaliteli işler yapmaya çalışan bir takım kurulması halinde Antalya'da olmak, Antalyaspor'a hizmet etmek istediğini ifade etti.

"BEN KENDİ ADIMA O PARALARI İSTEMEDİM"

Eyüpspor maçının ardından Antalyaspor'da göreve devam etmesi için 13-14 milyon euroya ihtiyaç olduğu şeklindeki açıklaması hatırlatılan Belözoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: