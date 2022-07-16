Emre Belözoğlu: En büyük arzum Mesut'un futbolu Fener'de bırakması

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunurken Mesut Özil hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’de sıkıntı dönemler yaşayıp kadro dışı kalan Mesut Özil, Başakşehir ile anlaşmıştı.

Başakşehir ile anlaşmasından sonra Fenerbahçe hakkında konuşan Özil, “O konu kapandı, Başakşehir'e mutlu olmaya geldim.” ifadeleri tepki çekmişti.

Emre Belözoğlu, Konyaspor maçı sonrası sarı lacivertlilerden takıma katılan Mesut Özil hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

“Herkesin çok büyük beklentisi var”

Mesut'un başarılarından bahseden Emre Belözoğlu, "Mesut'u iki yönlü değerlendirmek lazım. Futbolculuk yönünde herkesin çok büyük beklentisi var. Dünyada Real Madrid'de oynamış, Arsenal'de oynamış, 2-3 sene öncesine kadar bu mevkide dünyadaki en önemli 3-4 tane oyuncusundan biri. Geçmişte de bir 10 hafta, daha önce de 20 hafta beraber çalışma ortamı oldu.” dedi.

“Kendisi çok önemli bir oyuncu”

Mesut Özil’in çok önemli bir değer olduğunu belirten Emre Belözoğlu, ”Mesut'un insani yönünü bilen birisi olarak da şunları söylemek istiyorum; Mesut, geçmişte Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesine rağmen, ülkemizde çok sevilen bir değer. Kendi milli değerlerinden vazgeçmemiş, bu yüzden Almanya'da sıkıntı yaşamış bir değer. Mesut'a bu anlamda, hissettireceğimiz olumlu duygularla çok verim alabileceğimizi düşünüyorum. Kendisi çok önemli bir oyuncu. Takıma destek vermek için elinden geleni yapacak." ifadelerinde bulundu.

“Mesut için en büyük arzum...”

Mesut Özil'in Başakşehir'de gösterdiği performansla kariyerini iyi bir şekilde sonlandırma fırsatı bulduğunu belirten Belözoğlu, "Kariyerinde Mesut'a yakışan bir final olsun istiyorum. O yüzden Mesut'a destek olmak istedik, kapımız ona açıktı. Kendisi de anlattıklarımıza inandı ve güvendi. Bundan sonra inşallah iki taraf da birbirine iyi gelecek. Sonunda Türk futbolu önemli bir değerinin finalini yapacak.

Bana da Başakşehir çok iyi geldi. 35 yaşında futbolu bırakacağım konuşuluyordu, 39 yaşında Fenerbahçe'ye dönmek nasip oldu. O da belki burada yakaladığı başarılarla, Fenerbahçe'de futbolu bırakmayı yaşar. En büyük arzum bu Mesut için.” diyerek sözlerini noktaladı.