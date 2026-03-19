ESH Spor'dan Emre Belözoğlu'na soru: Devre arasında neyi değiştirdiniz?

Beşiktaş, Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜZGÜNÜM"

Belözoğlu, "Üzgünüm, oyuncular da üzgün. Oyunda momentum belli dakikalarda bize döndü. Oyuncularımın bilmesi gereken bir durum var; Kasımpaşa tecrübesi daha fazla olan oyuncuların bilmesi gereken bir durum var. Böylesi süreçlerde çok daha iyi, çok daha net savunma yapmanız lazım. Herkes bizden daha iyi bildiğini iddia ediyor ama oyun defansta ve ofansta, herkes yüzde yüz defans yapmalıdır. Çok konuşulması gereken iki gol yedik. Çok üzüntü verici iki gol. Hafif koşu atarak savunmaya dönme... Ne kadar iyi oynarsanız oyun tabela her şeyin ötesinde." dedi.

"KENDİMİZİ ELEŞTİRMELİYİZ"

Sözlerine devam eden genç teknik adam, "Oyuncuların isteği, arzusu mutlu etti ama bazı oyuncular performanslarını artırmak zorunda. Bunu net bilmeleri gerekiyor. Bu enerjiyi, bu motivasyonu hangi takıma karşı sergilersek sergileyelim, büyük takımlar hariç üstünlük kurarız. Arzu, istek başımın üstünde. Hepsine teşekkür ettim ama bu pozisyonda olan takım, maçta pozisyon vermezken bu kadar kolay orta kestirmez, bu kadar kolay 18'de vurdurmaz. Böyle iki gol yiyemez. Kendimizi eleştirmeliyiz bu konuda. Ancak maçın ikinci yarısında 30 dakika bizdeydi oyun. Kamil oyundan çıkmasaydı... Onları çok şaşırttık ama bu oyun kaliteli ayaklarla oynanıyor. Kale içine kadar girdik. Risk aldığımız dönemde 2 pozisyon verdik. Bu maçı kaybetmeyeceğiz diye hissettiğim bir maçta 2-1 kaybettik. Çok üzgünüm. Bizim takım, bu ligdeki en az 10 takımdan daha iyi. İyi çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bazen hayatta elinizden geldiğince yapmanız yetmez. Biz kendi maçlarımızı kazanıp kendimizi rahatlatacak pozisyona getirmeliyiz." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR"

Emre Belözoğlu, "Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, tebrik ederim. Devre arasında sadece bonservise 50 milyon euro harcamış bir takım. Biz inandığımız yolda, oyuncuları motive ederek iyi günlerin geleceğine inanıyorum." sözlerini sarf etti.

"BAYRAMA DAHA MUTLU GİRMEK İSTERDİK"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bayrama daha mutlu girmek isterdik. Oyuncularım mücadele ettiler. Karşımızda ligin 2026 sonrası en çok üçüncü bölgede pozisyon üreten, 6-7 oyuncuyla hücum eden takıma karşı çok basit goller yedik. Bu seviye bunu kaldırmaz. Oyuna tutunmaya çalıştılar. Gol harici daha efektif olabilirdi oyuncularım. Kamil’in sakatlanması düzenimizi bozdu. Beşiktaş’a saygı duyuyorum. 2026’nın en önemli performansını gösteren takım. İki basit gol yemesek daha rahat maç çıkartabilirdik. Ders çıkarmamız lazım. Kendi rakiplerimizle oynayacağız. Beşiktaş’ı galibiyetinden dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

ESH SPOR'DAN EMRE BELÖZOĞLU'NA SORU

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Belözoğlu'na "İlk yarıya kıyasla ikinci yarı daha ofansif, 3.bölgede daha çok yer alan bir Kasımpaşa izledik. Devre arası soyunma odasında taktiksel olarak neyi değiştirdiniz?" sorusunu yöneltti.

Belözoğlu, siyah-beyazlı takımın çok kolay gol bulduğunu belirterek, "İnönü’de Beşiktaş karşısında kimse sürekli üçüncü bölgeyi (hücum) oynayamaz. Beşiktaş çok kolay 2 gol buldu. Bizim beklediğimizin dışında pozisyona gitmeden gol buldular. İkinci gol irdelenmesi gereken bir gol. Takımın bulunduğu pozisyon gereği kendimize yakıştıramadığımız bir gol. Bu goller çalıştığımız konular olduğu için beni rahatsız ediyor. Dersimizi iyi çalışmıştık. Beşiktaş’ı geriye itecek çıkışlarımız oldu. Basit goller yemesek başka bir senaryo olabilirdi. Buradan 1 puanla ayrılabilirdik" şeklinde konuştu.

"KALAN 21 PUANIN HER ZERRESİNE TALİP OLACAĞIZ"

Konumları gereği ellerindeki kadro gücünü en iyi şekilde kullanmak zorunda olduklarını dile getiren Emre Belözoğlu, "Bizim konumumuz gereği çok güzel bir dua var; ‘Mısır’a sultanlıktan vazgeçmek gerekiyor. Kuyudan çıksak bizim için yeterli’. Gönül ister ki en yetenekli oyuncularla çalışmak. Yine de oyuncularım samimiyetle gösterdiğimizi uygulamaya çalıştı. Bu konumdan daha iyi konumda olmamız gerektiğine inanıyorum. Oyuncularım da maçlarda ellerinden geleni göstermeye gayret ettiler. Ligde kalabileceğini düşündüğüm bir kadro var. Büyük takımlarla mücadele etmek için başka parametreler olması gerekiyor. Kalan 21 puanın her zerresine talip olacağız" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca 35, 36 puanın kendilerini ligde tutmaya yetebileceğini de sözlerine ekledi.