Emre Belözoğlu, sahaya dönüp dua etti

Emre Belözoğlu, sahaya dönüp dua etti

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Geçtiğimiz gün 23 yıllık futbol hayatına nokta koyan Emre Belözoğlu, maç sonu tek başına sahaya geri döndü.

İlk maçına Galatasaray formasıyla 1997 yılında Ankaragücü karşısında çıkan Emre Belözoğlu, bugün Fenerbahçe formasıyla 39 yaşında futbola veda etti.

Ç.Rizespor karşılaşmasıyla son kez yeşil sahalara çıkan tecrübeli isim, son maçında penaltıdan bir de gol kaydetti.

SAHAYA GERİ DÖNÜP DUA ETTİ

Gelecek sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük koltuğuna oturması beklenen Belözoğlu, maçın bitmesinin ardından yeşil sahaya tek başına geri döndü.

Bu sırada dua eden 39 yaşındaki ismi, Fenerbahçe yönetimi ise ayakta alkışladı.