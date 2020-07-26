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    Emre Belözoğlu, sahaya dönüp dua etti

    Geçtiğimiz gün 23 yıllık futbol hayatına nokta koyan Emre Belözoğlu, maç sonu tek başına sahaya geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 11:45
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    Emre Belözoğlu, sahaya dönüp dua etti

    İlk maçına Galatasaray formasıyla 1997 yılında Ankaragücü karşısında çıkan Emre Belözoğlu, bugün Fenerbahçe formasıyla 39 yaşında futbola veda etti.

    Ç.Rizespor karşılaşmasıyla son kez yeşil sahalara çıkan tecrübeli isim, son maçında penaltıdan bir de gol kaydetti.

    Emre Belözoğlu, sahaya dönüp dua etti #1

    SAHAYA GERİ DÖNÜP DUA ETTİ

    Gelecek sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük koltuğuna oturması beklenen Belözoğlu, maçın bitmesinin ardından yeşil sahaya tek başına geri döndü.

    Bu sırada dua eden 39 yaşındaki ismi, Fenerbahçe yönetimi ise ayakta alkışladı.

    Emre Belözoğlu, sahaya dönüp dua etti #2

    Emre Belözoğlu, sahaya dönüp dua etti #3

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