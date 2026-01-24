Emre Belözoğlu'ndan hakem yönetimine tepki

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa'nın yeni transferi Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itiraz nedeniyle üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart için ağır ifadeler kullandı:

"GALATASARAY'DA OLSA KIRMIZI ÇIKAR MI?"

Bu ülkede en yüksek seviyede futbol oynayan futbolcu benim. Bu ülke futbolunun gelişmesi için bu hakemlerin performansının ivedilikle artırılması gerekiyor. Bu kadar kötü maç yönetilmez. Trabzonspor, 0.60'la 2 gol attı bize. Çalıştığımız yerlerde top almalarına müsaade ettik. Top onlarda görülse de biz istediğimiz yerlerde onlarla buluşturduğumuz zamanlarda dahi Trabzonspor istediğini yapamadı. Burada en kötü kırmızı kart çıkması lazım. Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?

"BU HAKEMLERLE BU LİG BÖYLE GİTMEZ"