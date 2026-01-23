Trabzonspor, Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda bulduğu gollerle kritik üç puanın sahibi oldu.

Göster Hızlı Özet Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

İkinci yarıda atılan gollerle galibiyeti getiren Trabzonspor, sosyal medyada öne geçen golünü "büyüleyici" olarak nitelendirdi.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taraftarlara bayrakları evlerinde asmaları çağrısı yapıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Trabzonspor sahasında güldü... 48.dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışta, arka direkte Winck'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topu kornere çeldi. AÇILIŞI ONUACHU YAPTI 51. dakikda Trabzonspor, golü buldu. Oulai, rakibinden kaptığı topu ceza alanı içindeki Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top yan direğe çarparak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 1-0. 56. dakikada Muçi'nin soldan ortasında. ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, iki hamlede yatarak topu kontrol etti. 61. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin orta alandan ara pasında sağdan ceza alanına giren Diabete, kaleci Onana'nın solundan topu filelere gönderdi: 1-1. 63. dakikada sol taraftan Lovik'in pasında ceza alanında Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti. 82. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. ZUBKOV'DAN ÇOK KLAS BİR GOL 84. dakikada Trabzonspor, yeniden öne geçti. Nwakaeme'nin soldan pasında ceza alanı dışında Zubkov'un aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 2-1. Trabzonspor bu golü sosyal medya hesaplarından "büyüleyici" başlığıyla paylaştı. BAŞKA SPOR KATKISI OLMADI 88. dakikada Ben Quuanes'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top direğin az farkla üzerinden oyun alanını terk etti. 89. dakikada Kasımpaşa'da üst üste 2 sarı kart gören Kerem Demirbay, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. TRABZONSPOR MAÇ ÖNCESİ TARAFTARLARA BAYRAK DAĞITTI 22 Ocak'ta bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kasımpaşa maçında dağıtılacak şanlı bayraklarımızı evimizin baş köşesine asıyoruz. Bayrağını al. Evine as. Ay yıldızlımızın gölgesi eksilmesin." ifadeleri kullanıldı. Maç günü ise stadyumda binlerce bayrak Trabzonsporlu taraftarların ellerinde yükseldi. Eshspor Haberleri Galatasaray, Noa Lang'ı resmen duyurdu

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı Karagümrük'e kiraladı

Galatasaray'dan sürpriz hamle: Yaser Asprilla ile anlaşma tamam