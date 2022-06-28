Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Şmapiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'nin, Karagümrük'te oynayan ve başarılı bir performans sergileyen Emre Mor'u istediği öğrenildi.

Jorge Jesus'un gelmesinin ardından şampiyonluk için hazırlanmaya başlayan Fenerbahçe, bu sezonu boş geçmek istemiyor.

2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu bu kapsamda güçlendiriyor.

Kadrosuna kaliteli futbolcuları katmak isteyen kanarya, gözünü yeniden yıldızı parlayan Emre Mor'a çevirdi.

Emre Mor'un başarılı performansı dikkati çekerken, Fenerbahçe'nin bu konuda ciddi adımlar attığı söylendi.

Fenerbahçe hakkında bu gelişmeyi takip edenler, "Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaştı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaştı mı? İşte yanıtı...

Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te güzel bir sezon geçiren Emre Mor'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor. TRT Spor'da yer alan habere göre; Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Sarı Lacivertli ekipte yönetim, milli futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmeyi de olumlu sonuçlandırdı.

Başkanlar arasında yapılan görüşmede de sıkıntı yaşanmazken imzanın ayrıntılara kaldığı aktarıldı. Emre’nin Sarı Lacivertli formayı giymek istediği öğrenilirken, bir iki gün içinde transferin sonuçlanması bekleniyor.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde Emre Mor'un transfer süreci hakkında konuşmuş ve 24 yaşındaki kanat oyuncusunun dünya yıldızı olabilecek bir potansiyelde olduğunu vurgulamıştı.