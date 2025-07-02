Engin Baltacı, Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığına aday oldu

Beşiktaş Kulübü'nün eski ikinci Engin Baltacı, Beykoz'da bulunan hukuk bürosunda düzenlediği basın toplantısında eylül-ekim aylarında yapılması planlanan seçimde divan kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ekibiyle yaptığı uzun istişareler sonucu divan kurulu başkanlığına aday olmaya karar verdiğini söyleyen Baltacı, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş Kulübü'nün bütün kurullarının yenilenmeye ihtiyacı vardı. Yönetim kurulunu bu sözümden tenzih ederim. Bütün kurulları yenilendi ama en çok ihtiyacı olan divan kuruluydu. Divan kurulu başkanlığına 8-9 aday çıktı. Bunlardan biri de benim.

"YOL HARİTASINI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Engin Baltacı, divan başkanlığının ciddi bir değişime ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş Kulübü'nün, divan başkanlığının aklına, şefkatine, dostluğuna, birlikteliğine, yol göstericiliğine, ciddiyetine, herkese eşit yaklaşımına ihtiyacı vardır. Divan kurulunun, Beşiktaş yönetiminin üstünde bir vesayet organı gibi değil, bir ağabey olmaya ihtiyacı var. Ben bu süreci sizlerle ve divan üyelerimizle yönetilmesini koordine etmeye adayım. Ben bu çalışmanın koordine edilmesinin adayıyım. Yoksa biz Beşiktaş'ımızın divan üyeleri olarak bunu hep beraber götüreceğiz. Beşiktaş Divan Kurulu çalışmalarına başka bir boyut getireceğiz. Bu boyut kulübümüze yarayacak. Bunu yönetimimizin takdirine sunacağız. Bizim getireceklerimizi hayata geçirmek onların takdirindedir. Bu nedenle birçok arkadaşımla beraber hem divan başkanlığına aday olalım mı diye istişare ederken, bir yandan da neler yapabileceğimizi hep beraber konuştuk. Bunu da dar bir ekiple yaptık. Yol haritasını önümüzdeki dönemde açıklayacağız.

"AĞZIMIZDAN ÇIKACAK HER ŞEY BEŞİKTAŞ'A BORCUMUZDUR"

Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan rol çalmak gibi bir niyetlerinin olmadığını da vurgulayan Baltacı, şu şekilde konuştu:

Biz, ağzını açtığında herkesin dinleyeceği, söylediklerine herkesin itibar edeceği, olumsuz düşünceye sahip insanların çekineceği bir kurul yapısı oluşturacağız. Toplantı formatını değiştireceğiz. Ağzımızdan çıkacak her şey Beşiktaş'a borcumuzdur. Bu borcumuzu yerine getireceğimizi de peşin peşin söylüyorum.

"DİKİLİTAŞ'TA HAFİF BİR KALP KIRIKLIĞI KONUSU VAR"

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen olağanüstü genel kurulda yönetime yetki verilen Dikilitaş projesine de değinen siyah-beyazlıların divan kurulu başkan adayı, şu açıklamada bulundu: