Eren Elmalı'dan Kayserispor'a iki gol birden

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Eren Elmalı, attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı.

Kayserispor ağlarını 36 ve 46. dakikalarda iki kez havalandıran Eren, müsabakaya damga vurdu.

GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI

Sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında da ağları havalandıran Eren, bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçirmeyi henüz 3. haftada garantileyen Eren, ayrıca futbol hayatında ilk kez kafayla attığı golün sevinci yaşadı.

"ÖNEMLİ OLAN GALİP GELMEKTİ"

Eren, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın galibiyetine vurgu yapan genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galip gelmekti. Gol yemeden devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda bir sezon olur.

"FARKLI BİR ROLDE OYNADIM"

Maçta alışık olmadığı bir bölgede görev aldığını dile getiren Eren Elmalı, şu şekilde konuştu: