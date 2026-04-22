Erling Moe, Kayserispor’u sırtlayamıyor

Süper Lig’in alt sıralarında bulunan Kayserispor’da teknik direktör Erling Moe’nin performansı konuşuluyor.

Kayserispor ile 7 müsabakaya çıkan teknik direktör Erling Moe, sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşarken 1 beraberlik aldı, 5 maçta da mağlup oldu.

1 KEZ KAZANABİLDİ

Kayserispor bu müsabakalarda rakip ağlara 3 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Kayserispor’un Moe nezaretinde çıktığı altı maç ve neticeleri şöyle:

Gençlerbirliği-Kayserispor: 0-0

Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Samsunspor-Kayserispor: 2-1

Kayserispor-Karagümrük: 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor: 2-0

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

Gaziantep FK-Kayserispor: 3-0