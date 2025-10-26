Erol Bulut: Çok basit bireysel hatalar yapıyoruz

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM"

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi golü yedikten sonra tepki verdiklerini belirten Bulut, "Maçla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Aynı geçen hafta Gaziantep'e oynadığımız gibi golü yedikten sonra takım uyanıyor. Tepki göstermeye çalışıyoruz, tepkiyi gösteriyoruz. Ama iş işten geçmiş oluyor. Karşınızda Başakşehir gibi bir takım olduğunda çok basit hatalar yapıyoruz. Bireysel hatalar yapıyoruz. Bunları minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Tabii sonuçta önümüzde bir futbolcu kalitesi var. Bu kaliteyi yukarı çekmeye çalışıyoruz. O da kolay olmuyor. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orada da biraz eksiğimiz var" diye konuştu.

"İSTEK VE ARZUYU GÖRÜYORUM"

Gol yedikten geç tepki verdiklerini söyleyen Bulut, "Ana soru çok basit bireysel hatalar. Golü yedikten sonra geç uyanıyoruz. O da bizim işimizi zorlaştırıyor. 10 kişi kaldık işimiz daha da zorlaştı. Mağlup olduğumuz bir maç ama bunları çalışarak, daha fazla analizle, bireysel çaba göstererek oyuncularımızı daha iyi konuma çekmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Kadro değişikliğine de değinen Bulut, "Mesajı kim nasıl almak istiyorsa öyle alacak. Sonuçta ben futbolcularla her gün çalışıyorum. Antrenman da istek ve arzuyu görüyorum. Ona forma veriyorum. Benim için isim önemli değil. İsmi varsa bir futbolcunun sahada da performansını gösterecek" açıklamasında bulundu.

"ZOR OLACAK AMA BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İkinci yarıda daha iyi mücadele ettiklerini belirten Antalyaspor Teknik Direktörü, "Takım içinde üst üste 4 maç kaybettiğinde moral ve kendine güven olarak sahaya çıktığında tedirgin olabiliyorlar. İkinci yarı 10 kişi kalmamıza rağmen, 11 kişi olduğumuzdan daha iyi bir mücadele verdik. Durumumuz zor, ama bunun içerisinden çıkması gereken biziz. Bunları ne ben, ne de futbolcular tek başımıza başaramayız. Bunu birlikte başarmamız lazım. Ama doğruları yaparak başarmamız lazım. Doğru yolda birlikte yürümemiz lazım. Kafalar ve düşünceler farklı yerde olduğunda, ayrı olduğunda bu başarıyı elde edemeyeceğiz. Zor olacak ama başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"BENİM BİR BEKLENTİM VAR"

Maçın kaybedilebileceğini ancak önemli olanın kaybediliş şekli olduğunu vurgulayan Bulut, "Arayış, daha doğrusu beklenti var. Benim bir beklentim var, futbolcu arkadaşlardan. Beklenildiği gibi çıkmadığında bazı değişikliklere gitmek zorundasınız. En iyisini bulmaya çalışıyoruz. Maç kaybedebilirsiniz, ama maçı kaybediş şekli önemli. En azından savaşarak, mücadele ederek, formanın hakkını vererek maç kaybedilir. Ama mücadele etmezsen, o zaman benim için sorun. Savaşma, mücadele anlamında her futbolcunun seviye atlaması lazım. Birkaç kişiyle maalesef yetmiyor" ifadelerini kullandı.