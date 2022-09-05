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    Erol Bulut: Kendi kalemize 2 gol attık

    Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısındaki 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.
    • 05.09.2022 - 23:52
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 00:13
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    Erol Bulut: Kendi kalemize 2 gol attık

    Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybeden Gaziantep FK'da Erol Bulut, maçı değerlendirdi.

    Bulut, "Maalesef akıllı oynamadık sonlara doğru. Onun da cezasını aldığımız mağlubiyetle yaşıyoruz. Oyuna iyi başladık, öne de geçtik. Ama yediğimiz gollere bakınca, kendi kalemize iki tane gol attık. Onların dışında maç 1-1'ken yakaladığımız pozisyonlar vardı onları atamazsan sen cezalandırılıyorsun. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Daha akıllı oynanamız gerekiyor. Çıkarken boşlukları vermemeliyiz. Çalışacağız." dedi.

    "Günay muhteşem penaltı kurtardı"

    Maçın kırılma anı da sorulan genç teknik adam, "Günay'ın muhteşem kurtardığı penaltı oldu. Ondan sonra yakaladığımız pozisyonlar... Onun faturasını ödedik bugün." cevabını verdi.

    Erol Bulut: Kendi kalemize 2 gol attık #1


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