Erol Bulut ve Sergen Yalçın'dan maç sonu açıklamaları

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında Erol Bulut ve Sergen Yalçın ise yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

EROL BULUT'UN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş'ı hataya zorladıklarını ifade eden Erol Hoca, "Güzel bir maç oldu. En azından ekran başında taraftarlar iyi bir maç izledi. Yeterince gol pozisyonu buldu. İlk yarı biraz Beşiktaş topa sahip oldu, pozisyon buldu. Bizim de pozisyonlarımız var. 2. yarı başında duran toptan yemememiz gereken bir gol yedik. Sonra baskılı oynadık. Rakibi hataya zorladık. Sonlara doğru bir gol attık. Sonrasında 2-3 net pozisyon vardı. Onları değerlendirsek buradan galibiyetle ayrılabilirdik." dedi.





"DAHA 10 HAFTA VAR, SAVAŞACAĞIZ"

Beşiktaş'ı yenecek gol pozisyonlarını bulduklarını belirten Erol Bulut, "Gol pozisyonlarını değerlendirsek kazanırdık.Bazen bu oluyor ama biz de biraz fazla oluyor. Son vuruşlara daha iyi konsantre olmalıyız. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Önemli olan pozisyona girmek, bunu yapıyoruz. Belki de en çok pozisyona giren takımız. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. 10 hafta var daha. Sonuna kadar bu savaş devam edecek. Biz buraya galibiyet almak için geldik. Beraberlik için gelmedik. Bunu da takımım ikinci yarıda en iyi şekilde gösterdi" şeklinde konuştu.





SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

"SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM"

"1 puandan memnun musun diye soruyorsun, değilim" diyen Sergen Yalçın, "Oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. 1-0 öne geçtikten sonra maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Bitirebilirdik bu maçı. Pozisyonları çok cömertçe harcadık. Altay'ı tebrik etmek lazım kurtardıkları için. Kötü değil. En yakın rakibin 1 puan önüne çıktık. Bir sonrakiyle farkı koruduk. Böyle bakınca iyi ama oyuna bakınca skordan memnun olmak kolay değil" dedi.

EN YAKIN RAKİBİMİZLE FARK VAR

"Takım çok iyi oynadı. Golden sonra daha da iyiydik. Skor hariç oyundan, performanslardan memnunum. Yapacak bir şey yok. Futbolda bu sonuçlar var. Büyük ve güçlü bir rakiple karşılaştık. Olur. Çok fazla irdelememek lazım. 11 tane maçımız var. En yakın rakibimize 3 puanlık avantajımız var. Bunu böyle tutmaya ve artırmaya dikkat edeceğiz"





"KAZANAMADIK, KAYBETMEDİK"

"Bu bir oyun. Canlı bir oyun. Oyuncular, herkes hata yapabilir. Maç da kaybedebiliriz. Ona açık bir oyun bu. Oyun için teknik ekip olarak memnunuz. Çok erken bitirebileceğimiz, kazanabileceğimiz bir maçtı bu. Bu takdir edilir herhalde herkes tarafından. Kazanabilirdik ama kazanamadık, kaybetmedik de. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde bir ara var. 11 oyuncu milli takıma gidecek. En iyi şekilde çalışacağız"

"ŞİMDİ FUTBOLDAN UZAKLAŞACAĞIZ"

"Bireysel performanslar yukarı çıkıyor. Organize olduğumuz zaman oyuncular iyi oynuyor, kendi milli takım antrenörleri de takip ediyor çağırıyor. Uzun yola gidecekler var. Atiba 38'inde hala milli takıma gidiyor. Onların dönüşleri cumayı bulacak herhalde. Gitsin oynasınlar. Kalanlarla antrenman yapacağız. Futboldan biraz uzaklaşmak lazım. Sezon çok uzun. Oyuncuları da anlamak lazım. Kolay değil bu tempo. Skor istediğimiz gibi olmadı. Yapacak bir şey yok. Futbolda oluyor bunlar."

"HAKEM ARKADAŞTAN MEMNUN DEĞİLİZ"

"Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz. Kendisini bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse daha iyi olur."

