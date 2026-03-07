Ersin Destanoğlu: Maçın önüne geçti hakem

Beşiktaş, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların kalecisi hakem kararlarına tepki gösterdi.

"YETERİNCE YANSITAMADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Ersin Destanoğlu "Maça çok iyi başlayamadık ama plan vardı, onu sahaya yansıtmaya çalıştık. Yeterince yansıtamadık." dedi.

"MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ HAKEM"

Açıklamalarına devam eden Ersin Destanoğlu "Bir kırmızı kart pozisyonu var. İnanılmaz! Trabzon'da Fener'de çağırırlar, VAR nasıl çağırmadı! Anlam veremiyorum! Adamı ilk yarı atması lazım, atmıyor. Osimhen'in pozisyonu var. Anlamıyorum. İzleyip de geldim. İnanılmaz, inanılmaz, anlam veremiyorum! O dakikadan sonra 10 kişi kalmaları da bir şey ifade etmiyor. Yere yatıyorlar. Kırmızı kartlar, sarı kartla es geçiliyor. Anlam veremiyorum. Cidden anlam veremiyorum. Millete verilmiyor, bize veriliyor. Maçın önüne geçti hakem." ifadelerini kullandı.