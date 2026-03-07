A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'ya yenildi

2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında A Milli Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Çekya'ya 36-24 mağlup oldu.
2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Kadın A Milli Takımı, deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Çekya, mücadeleden 36-24 galip ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
Millilerin gol dağılımı ise şu şekilde oldu:
Gülcan Tügel 6, Emine Gökdemir 6, Yağmur Özler 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Ceylan Aydemir 2, Nurceren Akgün Göktepe 1, Nil Şengöçen 1, Beyzanur Türkyılmaz 1, Sude Naz Dağ 1.
