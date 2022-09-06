Petrol
95.35
-0.41%
Euro
18.1825
0.49%
Dolar
18.2257
0.05%
Altın
1.006
0.44%
Borsa
3386
0.83%
Bitcoin
365.522
0.93%
BTXN Coin
5.11
-1.16%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Ersin Destanoğlu neden yedek kaldı

    Süper Lig'de Beşiktaş Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Ersin Destanoğlu'nu kulübeye çekmesi tartışma yarattı.
    • 06.09.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ersin Destanoğlu neden yedek kaldı

    Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele bol gole sahne oldu. Maçı 3-2 kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in kaleci tercihi konuşuldu.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Ankaragücü karşısında enteresan bir değişikliğe imza attı. 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde genç yaşta Beşiktaş kalesine geçen ve şampiyonlukta pay sahibi olan kaleci Ersin Destanoğlu, Fransız hoca tarafından maça yedek başlatıldı.

    Kale artık Emre'nin

    Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve hakkında takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan Ersin Destanoğlu, hazırlık maçlarından bu yana iyi bir performans gösteremedi. Yediği hatalı gollerin dışında konsantrasyon sorunu gözlemlenen 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, gidişatı değiştiremeyince formayı 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin'e kaybetti.

    Ersin Destanoğlu neden yedek kaldı #1

    "Forma rekabetini diri tutmak istedik"

    Kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili Teknik Direktör Ismael basın toplantısında, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor" diye konuştu.

    Ersin Destanoğlu neden yedek kaldı #2

    Ersin'in aklı Avrupa'da

    Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı gibi Avrupa'ya transfer olma hayali kuran kalecinin bir süre Beşiktaş formasından uzak kalacağı iddia edildi. Ersin bu sezon Beşiktaş'ta 4 maçta 360 dakika süre aldı. Transfermarkt verilerine göre; Ersin Destanoğlu'na 10 milyon euro değer biçiliyor.

    Ersin Destanoğlu neden yedek kaldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Burcu Özberk, Barcelona'da
    Magazin

    Burcu Özberk, Barcelona'da

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Saraçhane'de İBB işçilerinden düşük maaş protestosu
    Gündem

    Saraçhane'de İBB işçilerinden düşük maaş protestosu

    Görüş Bildir