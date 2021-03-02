Ersun Yanal: Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü

Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçta kendilerine güvendiklerini ve şampiyonluk yarışındaki takımlarla oynadıkları maçların sonuçlarının ortada olduğunu söyledi.





"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ"

"Şampiyon olduğumuz bir takım. Şampiyon olduğum bir takım. Bunu yaparken çok önemli sonuç aldığımız bir takım. Elbette ki büyük bir camia. Bence Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Kendi dinamikleri, kendi özel zorlukları ve kolaylıkları olan bir yer. Orası farklı bir kulvar, farklı kulvarda çalıştığın birçok iş arkadaşın var, camia çok büyük, beklentiler çok fazla. Onun yönetim şekliyle burası farklı. Fenerbahçe'de sonuç haricinde birçok şeyde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. En azından orada bulunmak da başarıdır ama Fenerbahçe'de başarılı olduğumuzu düşünüyorum.





"TRANSFER ZORLUĞU VARDI"

Bugünkü gerçekleri ortaya koyacak olursak, o günkü zorluklar ve şartlarla ilgili çalışılan birçok konu zorluktu. Transfer zorluğu vardı, transfer yasakları vardı. Yönetim sorunları, herkesin önünde farklı boyutta tartışılabilen ayrı bir mecraydı. Biliyorsunuz. O dönem kendine özel bir dönemdi, bugünkü dönem kendine özel bir dönem. O takımları kendine özel dönemlerle kıyaslamak gerek.





"ÇOK BÜYÜK DENEYİM KAZANDIM"

Ben Fenerbahçe, Trabzon, Trabzon, Fenerbahçe serisiyle uzun bir süre görev yaptım. Kolay yerler değil. Aynı şekilde Anadolu'daki takımlar da kolay değil ama buralar çok özel yerler. Çok büyük deneyim kazandım. Yapabileceğim çok şey var, yapamadım. Yapamayacağım çok şey var, yaptım. İmkanlar ve imkansızlıklar eşit ama şu bir gerçek ki bir takım olmak gerekiyor. Şampiyonluklar ya da liderlikler takım olmaktan geçiyor. İyi takım olursanız, her takımda başarılı olursunuz."