Ertuğrul Doğan'dan, İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette gündemde öne çıkan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

MİLLİ FORMA TAKDİM EDİLDİ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 29 Temmuz tarihinde yapılan genel kurulda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan'ı bir kez daha tebrik ederek başarılar diledi ve kendisine A Milli Takım forması takdim etti.