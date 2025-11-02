Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor taraftarına teşekkür

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray deplasmanına teşekkürlerini sunan bordo-mavililerin başkanı, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Başkan Doğan, “Takımımız iyi mücadele etti. Galatasaray yönetimine teşekkür ederiz. Galatasaray yönetimi bizi çok güzel misafir etti. Taraftar çok centilmence misafir etti. Onun dışında güzel maç oldu. Trabzonspor iyi mücadele etti. Sonuç beraberlik. Önümüze bakacağız, göreceğiz…” dedi.

TARAFTARA ÖVGÜ

Bordo-mavili taraftarların desteğine de değinen Doğan, "Taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çok iyilerdi. Sağ olsunlar. Gayet güzel bir şekilde burada takımlarını desteklediler. Tüm taraftarlarımızı çok seviyoruz." sözlerini sarf etti.