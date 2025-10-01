Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sözleri

Trabzonspor ile Reges Elektrik arasında imzalanan futbol forma kol altı sponsorluğunun basın toplantısı, İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu katıldı.

"KULÜBÜMÜZ İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ"

Sözlerine bordo-mavililerin kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy’un ölümümün yıl dönümü anarak başlayan Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Onu rahmetle anıyorum. Kulübümüz için önemli bir değerdi. Bugün, önemli bir iş birliği için toplandık. Yalnız sportif olarak değil, aynı zamanda güçlü kurumsal yapımız ve değerlerimize yakışan iş ortaklıklarımızla da yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizin enerji sektörünün önemli kuruluşlarından Reges Elektrik ile forma kol alt sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Bu, Trabzonspor markasına duyulan güvenin de göstergesi. Bu iş birliğinin iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum. İlk geldiğim günden beri söylüyorum, Trabzonspor, Türkiye’nin en önemli markalarından biri. Trabzonlu iş adamlarının bu işe verdiği önemli çok önemli. Trabzonlu iş adamlarının devreye girmesi lazım. Herkesin bir araya gelmesiyle ancak zirvenin içerisinde yer alırız.

"AYRILMASINI İSTEMEZDİM"

Galatasaray’a transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, şunları dedi:

Uğurcan, bizim kaptanımızdı. Trabzonspor’a çok önemli hizmetleri oldu. Giderken, kulübe çok önemli para kazandırarak gitti. Kendisine yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili söylemlerim olmuştu, Uğurcan’ı, İstanbul kulübüne satmayız diye. Aklımızdan Uğurcan’ın böyle talebi olacağı geçmiyordu. Uğurcan sezon sonunda benimle yaptığı görüşmede artık Trabzon’da kalmak istemediğini, İstanbul kulübü de olsa, Avrupa'ya gitmek istediğini belirtince o saatten sonra benim için başka bir süreç başlıyor. Ayrılmasını istemezdim. Sahada takım Uğurcan’a emanet. Emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa artık Trabzonspor başkanı her türlü tedbiri almak ve bunların sonunda da bir satış olacaksa buradan maksimum getiriyi getirmekle yükümlü. Onun sonrasındaki yükümlülüklerimizi de çok iyi şekilde yerine getirdiği, kulübümüze tarihi bir rakamla gerçekleşti. Gönül böyle olmasını istemezdi. Benim aklımdan böyle bir şey geçmezdi. Uğurcan’dan böyle bir talep gelince, yapacak bir şey kalmadı. Uğurcan, takım içerisinde sıkıntı çıkartmayan, arkadaşlarıyla, yönetimle iyi olan, her zaman işin pozitif tarafında olan biri. Daha önce Avrupa kulüpleri gündemi olunca Trabzonspor’a yine maksimum para kazandırma yönünde olan biri. Bu satış sürecinde bize sıkıntı çıkarmayan, Trabzonspor’un yanında olan Uğurcan’dır. Artık başka bir takımın oyuncusu.

"SAUL, BİZİM İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"

İspanyol futbolcu Saul Niguez'in, kendilerinin istediği bir oyuncu olduğunu ancak transferin gerçekleşmediğini aktaran Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Saul, bizim istediğimiz bir oyuncuydu. Hocamız da söyledi, ben de başkanlık döneminde hep bunu yaptık. İçeride kalmak istemeyen oyuncu varsa gidecek, dışarıdan kafasında soru olan oyuncu da gelmeyecek. Her konuda kendisiyle anlaşmıştık. Son dakika bu transferin basına düşmesiyle, önümüze ailevi sebepler, başka maddi beklentiler gündeme gelmeye başladı. Biz de oraya uçak göndermiştik. Kaptana geri dönmesini söyledim. Trabzonspor’un kimsenin nazını çekmeye ihtiyacı yok. Bize geldiği zaman ben havaalanında şu görüntüyü istedim, Onuachu, Onana, gülerek, eğlenerek geldi. Bize böyle oyuncular lazım. Kalbi Trabzon’da olmayan kimseyi ne alırım, ne takımda tutarım.

"HAREKET EDEMEDİK"

Transfer döneminde bir ara neden sessiz kaldıklarını açıklayan bordo-mavililerin başkanı, şunları dedi:

Bizim geçmiş dönemlerle alakalı çok ciddi vergi borcumuz vardı. 1 milyarın üzerinde toplu para yatırmamıza rağmen Maliye Bakanlığımızla sakıntı yaşadık. Maliye Bakanlığımız haklı, konu bizle alakalı. Vergi borcu vardı. 15-20 gün hesaplara bloke geldi, hareket edemedik. Maliye Bakanımızla yaptığımız görüşmeler, Trabzonlu siyasilerin yardımıyla bir anlaşma yaptık. 15-20 gün süre blokeden dolayı da transfer durmak zorunda kaldı.

"YIL SONU HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

Kamerunlu kaleci Onana'dan, kendileri ve teknik ekibin çok memnun olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, şu şekilde konuştu:

Bonuslarıyla 65 milyon euro seviyelerine mal olan bir oyuncu. Tabzonspor’un o rakamlarda transfer yapması söz konusu. Teknik ekibimiz oyuncudan memnunsa yıl sonu ne yapabiliriz, yıl sonu hep beraber göreceğiz.

"MHK, TÜRK FUTBOLUNUN KANAYAN YARASI"

Başkan Doğan, Merkez Hakem Kurulu’nun, Türk futbolun kanayan yarası olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Trabzonspor’un yaklaşık 2 yıldır açıklamaları çok net. Trabzonspor başkanı olarak her zaman söylüyorum. Kulüpler Birliği’nde hemen hemen tüm kulüplerimiz de bu işten rahatsız. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği toplantısı olacak. Gereken açıklamaları basınla paylaşacağız. Federasyonumuz, yayın konusunda çok ciddi çalışıyor. Başkandan bu konuyu dinliyorum, çok ciddi planlamaları var. Bu rakamlarda kalmaması lazım. Markayı geliştirmek lazım. Büyütmek için de markanın içinde olan insanların yani kulüplerin memnun olması lazım. Bazı konularda tüm kulüplerimiz, memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Federasyon iyi niyetle çözmeye çalışıyor. Bu sorunu kökünden çözecek olan TFF. Şahsi ve kulübümün görüşü, bu MHK ile olmayacağı yönünde.

"HER TEKNİK DİREKTÖRÜN YOĞURT YİYİŞİ FARKLI"

Transfer döneminde Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibinin çok ciddi emek verdiğini söyleyen Trabzonspor Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

İlk defa böyle bir tablo ile karşılaştım. Sabah akşam Trabzonspor’un çıkarları için yeniden kadro yapılanması için inanılmaz emek verdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Bu emeklerin karşılığı hep beraber alacağız. İzleme ekibimiz çok ciddi emek verdi. Takımın eksiği neyse devre arası için çalışmalarımız devam ediyor. Her teknik direktörün yoğurt yiyişi farklı. Bu işin doğru da şu; Fatih Tekke’de ısrarcı olmayız. İyi bir Trabzonsporlu, mesaisinin tamamına yakınını tesislerde geçiriyor. Tesislerde yatıp, kalkıyor. İnşallah emeklerinin karşılığını alacak. Elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Devre arasında bu eksiklerimizi gidereceğiz.

"SON AŞAMAYA GELDİK"

Arazilerin son durumu hakkında bilgi veren Ertuğrul Doğan, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor, son 29 yılda en son Cumhurbaşkanımızın, İBB başkanı olduğu dönemde arazi almış. 29 yıldır bir tapu katamamışız. Hep konuşuluyor, ‘Rakiplerimiz transfer yapıyor, biz niye yapmıyoruz’ diye. Zamanında o arazileri almışlar, bu arazilerden ciddi rakamlar kazandılar. 4 araziyi bünyemize kattık. 5. arazi için uğraşıyoruz. Kartal ve Akyazı’da son aşamaya geldik. Aralık ayındaki mali genel kongrede Kartal ve Akyazı’da neler yapılacağını göstereceğiz.

"ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ"

Başkan Ertuğrul Doğan, Fransa 2. Ligi ve Portekiz 2. Ligi’nden takım almak istediklerini belirterek, şunları dedi:

Çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu planlamayı detaylı yaptık sadece maddi tarafı kaldı.

"EN BÜYÜK SIKINTI ANADOLU KULÜPLERİNDE"

Hakemlere güvensizlik olduğunu da söyleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

İşin başında MHK var. Düzeltecek olan da o. Bu haftaki maçta çok ilginç bir yaşandı. VAR hakemi, hakem arkasını dönmüş giderken bile neredeyse gel penaltıyı iptal diyecek. VAR’ın çalışma şartları belli. Birinin keyfine bu ifadeyi kullanma şansı var mı? En büyük sıkıntı Anadolu kulüplerinde. Bizlerden daha çok hakem hataları var. Çok gündeme gelmiyor. Çok önemli sıkıntıları var. Kulüpler Birliği olarak bu konuda çalışacağız.

"BU TAKIMIN ÜZERİNE KATARAK DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Ligde geride kalan 7 haftayı değerlendiren Doğan, şu açıklamayı yaptı:

Tüm maçlarımızı kazanabilirdik. Özellikle Fenerbahçe maçında inanılmaz bir pozisyon var, akıllara zarar. Antep maçında Türk futbol tarihe geçen bir pozisyon var. Bunlar olamasaydı, biz tüm maçlarımızı kazanarak lige başlamış olabilirdik veya en az 4 puan fazlamız olabilirdi. Takım tüm iyi niyetiyle bu sene bu işin içerisinde ve çok gayretli. Biz çok ciddi mücadele vereceğiz. Devre arasında teknik kadrodan gelen eksikler ne ise gidermeye çalışacağız. Sezon sonunda da nerede olacağımızı göreceğiz. Bu takımın üzerine katarak gitmesi gerekiyor. Tüm hedefimiz o. Bunun için gereken neyse yapacağız.

"BİR POZİSYON OLARAK BAKMAMAK LAZIM"

Gaziantep FK maçında yaşanan pozisyon için ise bordo-mavililerin başkanı, şunları dedi: