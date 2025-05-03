İHA

Trabzonspor 58. Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurula Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan kurulu üyeleri katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından divan kurulu faaliyet raporu okundu.

TRABZONSPOR'UN BORCU 5 MİLYAR 323 MİLYON TL

Denetleme kurulu adına söz alan Muhammet Zeki Paşaoğlu, bordo-mavili kulübün 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla borcunun 5 milyar 323 milyon TL olduğunu açıkladı.

"ALTYAPIMIZ UMUT IŞIĞI OLMUŞTUR"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzon'da sıkça tartışılan konuların başında altyapı meselesi olduğunu belirterek, şunları dedi:

Çok çeşitli fikirler konuşulur, tartışılır. Ancak konuşulması gereken asıl mesele, bilimsel bir altyapı felsefesiyle bu yapıyı güçlendirmek olmalıdır. Kulüpleri mali açıdan en çok yoran yabancı futbolcu transferleri olurken, en çok gururlandıran da altyapıdan yetişen oyuncularımızın A Takıma katılmalarıdır. Ne yazık ki, son yıllarda altyapımızdan yetişen oyuncularımız olmasına rağmen bu oyuncuları A Takım'a kazandırma konusunda yeterince başarılı olamadığımızı da söylemeliyiz. Bu durumun ciddi biçimde irdelenmesi, araştırılması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Rahmetli Özkan Sümer'in vizyonuyla kurulan bu akademi, yalnızca Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun da geleceğine ışık tutmaktadır. U19'un başarısı Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki yapının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Türk futbolunun borç yüküyle boğuştuğu bu dönemde altyapımız bizler için bir umut, bir çıkış kapısıdır.

"TRABZONSPOR, HAK VE ADALET MÜCADELESİNİN SİMGESİDİR"

Karadeniz ekibinin son yıllarda haksızlıklar yaşadığına dikkat çeken Ören, şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor'un son yıllarda yaşadığı haksızlıklar, hakem hataları artık anlık hataların ötesine geçmiş, sistematik bir engelleme ve hakkaniyetsizlik zinciri halini almıştır. Her maçta, her pozisyonda yaşanan 'tesadüfler' artık kaderin cilvesi değil, kasıt işareti olarak görülmektedir. Trabzonspor, Karadeniz'in coşkulu dalgalarından, Trabzon'un mütevazı sokaklarından doğan bir efsanedir. Bugün milyonlarca sporseverin gözünde hak ve adalet mücadelesinin simgesidir. Bu simgeyi yaralayan haksızlıklar karşısında susanlar, yarın tarih önünde hesap verecektir. Başta TFF ve Merkez Hakem Kurulu olmak üzere tüm futbol otoritelerine sesleniyoruz; Sahada alın teri döken sporcuların emeğini, milyonların tutkuyla bağlı olduğu bu kulübü, haksız kararlarla yerle bir etmenize asla izin vermeyeceğiz. Trabzonspor, bu oyunlara yem olmayacak kadar büyük ve köklü bir camiadır.

"SAHADA İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYACAK OYUNCU KALMAMIŞTIR"

Yabancı futbolcu konusunda ise Mahmut Ören, şu şekilde konuştu:

Türk futbolcusuna yabancı kalan TFF yönetimi göreve gelir gelmez, yabancı oyuncu sınırını kaldırarak ilk büyük hatasını yapmıştır. Süper Lig'i öyle bir hale getirmiş ki, sahada İstiklal Marşı'nı okuyacak oyuncu kalmamıştır.

"İNANILMAZ BİR EMEK HARCANDI"

Mahmut Ören'in konuşmasının ardından söz alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı'nın ortaya koyduğu başarıya değinerek, şu şekilde konuştu:

İnanılmaz bir emek harcandı. Başarının temelleri var elbette. Biz yönetim kurulu olarak onların önünü açtık. Turnuva da yabancı oyuncusu bulunmayan tek takım Trabzonspor'du. Bu herkes tarafından saygıyla karşılandı. Anadolu'nun çocuklarıyla yola çıktık ve önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu sezonda U19 Takımımız liginde şampiyon olacak. Artık bu mutluluğu bir kenara park edip, bu çocuklarımızın A Takım'a geçişlerinde daha kontrollü ve baskıcı olmadan A Takım Teknik Direktörümüzün kontrolünde bu süreci geçirmeliyiz.

"FATİH TEKKE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Türkiye Kupası'nda final oynayacaklarını hatırlatan Başkan Doğan, şu açıklamada bulundu:

Bunu ayırmak lazım. Fatih Tekke geldikten sonra çok başarılı bir süreç getiriyor. Kendisini tebrik ediyorum. Buraya kadar gelinen süreçte sahada sizlere mahcup olduğumuzu skorlar aldık. Bizler de çok üzüldük. Tekrar özür diliyorum.

"TRABZONSPOR'UN ASIL PROBLEMİ GELİR VE GİDERİ ARASINDAKİ DENGESİZLİKTİR"

Ekonomik konulara da değinen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor'un asıl problemi gelir ve gideri arasındaki dengesizliktir. 30-35 milyon euro arasında Trabzonspor'un bir geliri var. 95-100 milyon euro arası bir gideri var. 5 milyar 300 milyon civarında bir borcumuz var. Trabzonspor her yıl hem bu borcun faizini ödemek durumundaydı. Faizlerin de yüksek olması bizim dönemimize denk geldi. Yıllardır biriken vergi borcunun faizi var. Maliye Bakanımız bu konularda hassas. İlk geldiğimizde bedelli sermaye artırımıyla birlikte Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olduk. Bizden sonra çıkacaklarını söyleyen kulüpler var. SPK'da yürüttüğümüz çalışma ile 3.2 milyar bir gelir bekliyoruz. Bu çalışmayla birlikte mayıs ayını sonu ve haziran başlarında Trabzonspor'un borcu 2 milyar civarına gelecek. Bu borcu sıfırlayacak ve üzerine para koyacak kadar projelerimizde hazır.

"GELİR GETİRECEK ŞEKİLDE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Kartal ve Akyazı projeleriyle ilgili bilgi veren Ertuğrul Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

Kartal projesinden yıllık 15 milyon euro gelir bekliyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelir ise bugün itibarıyla 18 milyon TL, orada hayata geçireceğimiz proje tamamlanmasıyla 15 milyon euro gelir bekliyoruz. Stadyumumuzun karşısında bulunan Akyazı'da ise 180 dönüm arazinin tahsisi ise tamamen Trabzonspor'a yapıldı ve tapular alındı. Ben buraları Trabzonspor'a gelir getirecek hale getirmek. Stadyumun tahsisini aldık ve artık Trabzonspor'a aittir. Stadyumun olduğu arazinin tamamını da Trabzonspor'a kazandırdık. İki firma ile görüşüyoruz. Gelir getirecek şekilde Trabzonspor'a kazandırmak istiyoruz. Buraların satılmasını istemiyorum. Bunu hep birlikte tartışacağız ve birlikte karar vereceğiz. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin de tamamının Trabzonspor'a tahsis edildi. 19 dönüm arazi bizimdi şimdi oradaki işgalci olduğumuz 50 dönümlük arazinin de tapusunu aldık.

"OSIMHEN'E 20 VEREBİLİRDİM"

Başkan Doğan, gelir-gider dengesizliğini gidermek zorunda olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: