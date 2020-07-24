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    Erzurum'daki vaka artışının sebebi

    Erzurum'daki vaka artışının sebebi

    Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'da taraftarlar, şampiyonluğu kutlamak için sokaklara dökülmüştü. Bu durumun vaka artışına neden olduğu ortaya çıktı.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 12:40
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 12:40
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    Erzurum'daki vaka artışının sebebi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vaka sayısının son 3 günde en çok arttığı iller arasında Erzurum da yer aldı.

    Vaka artışının nedenlerinin başında TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un taraftarlarının şampiyonluk kutlamalarının etkili olduğu belirtiliyor.

    Erzurum'daki vaka artışının sebebi #1

    SON 24 SAATTE 60 POZİTİF VAKA

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum.” ifadelerine yer verdi.

    Son bir hafta içerisinde yapılan testlerde vaka sayılarında önemli artış kaydedilen Erzurum”da son 24 saatte 60 pozitif vaka tespiti yapıldı.

    Erzurum'daki vaka artışının sebebi #2

    Erzurum'daki vaka artışının sebebi #3

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