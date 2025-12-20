Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u iki golle geçti

- Erzurumspor FK, 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor'u 2-0 yendi.
- Goller 45. dakikada Eren Tozlu ve uzatmalarda Brandon Baiye'den geldi.
- Erzurumspor, 90. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen galip gelerek puanını 30 yaptı.
1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK, Bandırmaspor deplasmanına konuk oldu.
Erzurumspor FK, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı 2-0 kazandı.
Karşılaşmada konuk ekip Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Eren Tozlu ve 90+4. dakikada Brandon Baiye attı.
Erzurumspor FK, 90. dakikada Adem Eren Kabak'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
ERZURUMSPOR FK İKİ HAFTA SONRA KAZANDI
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, ligde iki hafta sonra kazandı ve puanını 30'a yükseldi.
Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Bandırmaspor, 26 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Bandırmaspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.