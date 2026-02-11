Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, son haftalardaki performansıyla büyüledi.

Sözleşmesinde 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan genç forvet için İtalyan ekibi harekete geçiyor.

CAGLIARI CEPHESİ 'ONU ALMAMAK DELİLİK OLUR' DEMİŞTİ

Cagliari, Semih Kılıçsoy'un opsiyonunu kullanma kararı alırken sportif direktör Angelozzi, bunu açık bir şekilde dile getirmiş ve "Onu almamak delilik olur." demişti.

Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonunu düşürmek isteyen ve Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmak isteyen Cagliari'ye kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ BİR KURUŞ İNDİRİME GİTMEYECEK

Buna göre Beşiktaş, milli forvetin opsiyonunda bir kuruş dahi indirime gitmeyecek.

Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yanı sıra +2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bulunuyor.