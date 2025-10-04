Erzurumspor FK ile Vanspor FK yenişemedi

1. Lig 9. hafta maçında Erzurumspor FK sahasında Vanspor FK'yı ağırladı.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
Erzurumspor FK'nın golü 55. dakikada Eren Tozlu'dan gelirken, Vanspor'un golü ise 68. dakikada Matija Orbanic'in kendis kalesine golü ile geldi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK 15 puana ulaşırken, Vanspor FK 13 puana ulaştı.
Ligin sonraki haftasında Erzurumspor FK deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Vanspor FK ise Pendikspor'u ağırlayacak.