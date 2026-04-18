Erzurumspor FK, Süper Lig vizesi alan ilk ekip olmak için sahaya çıkacak

1. Lig'de yarın tamamlanacak 36. hafta maçlarında Erzurumspor FK, Süper Lig vizesi alan ilk takım olmak için Serikspor ise ligden düşmeme umutlarını son 2 haftaya taşıma hedefiyle mücadele edecek.

Son 3 haftaya 3. sıradaki Esenler Erokspor'un 8 puan önünde giren Erzurumspor FK, yarın deplasmanda Bodrum FK karşısında en az 1 puan alması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Erzurumspor FK, 2017-2018'de play-off'tan ve 2019-2020'de doğrudan Süper Lig vizesi almasına rağmen tekrar 1. Lig'e gerilemişti.

Erzurumspor FK'nin takipçisi 72 puanlı Amed Sportif Faaliyetler'in play-off mücadelesinde olan Bandırmaspor deplasmanında puan arayacağı haftada ikincilik hesapları yapan Esenler Erokspor da play-off barajındaki Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

PLAY-OFF HATTI

İlk 3 dışında 64 puana sahip Arca Çorum FK, 62 puanlı Sipay Bodrum FK, 58 puanı bulunan Atko Grup Pendikspor ve 54 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü son 3 haftaya play-off hattında girdi.

Bu ekipleri 53 puanlı Özbeyli Bandırmaspor ve 50 puanla Özbelsan Sivasspor takip ediyor.

VEDA EDEN SON TAKIM SERİKSPOR OLABİLİR

Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un veda ettiği ligden düşecek son takım da yarın belli olabilir.

Ligde 36 puanı bulunan düşme hattındaki Serikspor, Boluspor'un 6 puan gerisinde bulunuyor.

Serikspor'un Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacağı 36. haftada Boluspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Son haftada birbirlerine rakip olacak Boluspor ile Serikspor arasındaki puan farkının en az 7'ye çıkması halinde Serikspor lige veda edecek son takım olacak.

MAÇ PROGRAMI

Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor ile Sakaryaspor'un bugün karşılaştığı ve 1-1 berabere ligde yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakaların programı şöyle:

Bodrum FK-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

Çorum FK-Sivasspor (Çorum Şehir)

Iğdır FK-Pendikspor (Iğdır Şehir)

İstanbulspor-Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)

Ümraniyespor-Vanspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Manisa FK-Serikspor (Manisa 19 Mayıs)