Marie-Louise Eta, ilk maçını kaybetti!

Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta, Union Berlin'deki ilk maçında evinde Wolfsburg'a 2-1 yenildi.
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.
Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Wolfsburg 2-1'lik skorla kazandı.
Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Patrick Wimmer, 46. dakikada Dzenan Pejcinovic kaydetti.
Union Berlin'in tek golü 86. dakikada Oliver Burke'den geldi.
KADIN TEKNİK DİREKTÖRLE İLK MAÇ
Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta ile ilk maçına çıkan Union Berlin, 32 puanda kaldı.
WOLFSBURG 13 HAFTA SONRA KAZANDI
Küme düşme hattındaki Wolfsburg, 13 hafta sonra kazandı ve 24 puana yükselerek umutlarını korudu.
BUNDESLIGA'DA GELECEK HAFTA
Union Berlin, gelecek hafta Leipzig'e konuk olacak. Wolfsburg ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.