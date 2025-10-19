Esenler Erokspor - Bodrum FK maçında kazanan çıkmadı

- Esenler Erokspor, 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
- Bodrum FK'nın golünü Fredy, Esenler Erokspor'un golünü Kayode attı.
- Bodrum FK haftayı lider, Esenler Erokspor ise 3. sırada tamamladı.
1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk oldu.
Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
KAZANAN ÇIKMADI
Karşılaşmada Bodrum FK'nın golünü 29. dakikada Fredy kaydetti. Esenler Erokspor'un golünü ise 45+1. dakikada Kayode attı.
BODRUM FK, LİDER BİTİRDİ
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, haftayı 20 puan ile lider tamamladı. Esenler Erokspor ise Bodrum'un 1 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde gelecek hafta Bodrum, Iğdır FK'yı konuk edecek. Esenler, Bandırmaspor'a konuk olacak.