Esenler Erokspor, 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 21:40
Esenler Erokspor - Bodrum FK maçında kazanan çıkmadı
  • Esenler Erokspor, 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
  • Bodrum FK'nın golünü Fredy, Esenler Erokspor'un golünü Kayode attı.
  • Bodrum FK haftayı lider, Esenler Erokspor ise 3. sırada tamamladı.

1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk oldu.

Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmada Bodrum FK'nın golünü 29. dakikada Fredy kaydetti. Esenler Erokspor'un golünü ise 45+1. dakikada Kayode attı.

BODRUM FK, LİDER BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, haftayı 20 puan ile lider tamamladı. Esenler Erokspor ise Bodrum'un 1 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Bodrum, Iğdır FK'yı konuk edecek. Esenler, Bandırmaspor'a konuk olacak.

