Esenler Erokspor, Ümraniyespor'u iki golle geçti

1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 2-0 kazandı.
KAZANAN ESENLER EROKSPOR
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikail Okyar, 53. dakikada Berat Luş kaydetti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 7'ye yükseltirken Ümraniyespor 4 puanda kaldı.
Esenler Erokspor önümüzdeki hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor'a konuk olacak.