Esenler Erokspor, Ümraniyespor'u iki golle geçti

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 21:26
1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 2-0 kazandı.

KAZANAN ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikail Okyar, 53. dakikada Berat Luş kaydetti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 7'ye yükseltirken Ümraniyespor 4 puanda kaldı.

Esenler Erokspor önümüzdeki hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

