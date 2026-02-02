Abone ol: Google News

Esenler Erokspor'a Ümraniyespor karşısında tek gol yetti

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 23. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 22:23
Esenler Erokspor'a Ümraniyespor karşısında tek gol yetti
  • Esenler Erokspor, Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
  • Galibiyet golünü Erokspor'dan Mame Mor Faye 32. dakikada attı.
  • Erokspor 44 puana çıkarken, Ümraniyespor 27 puanda kaldı.

1. Lig'in 23. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Esenler Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 32. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonuçla birlikte Erokspor 44 puana ulaşırken, Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Erokspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

Eshspor Haberleri