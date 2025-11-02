ESH Spor Beşiktaş taraftarına sordu: Fenerbahçe derbisi nasıl biter?

- ESH Spor, Beşiktaş taraftarına derbinin sonucunu sordu.
- Taraftarlar, Fenerbahçe karşısında galip geleceklerini düşünüyor.
- Maç, 11. hafta Dolmabahçe’de oynanacak.
Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak bu kritik müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Dev derbide ise hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
MİKROFON BEŞİKTAŞ TARAFTARINDA
Kritik maç öncesinde ise ESH Spor, stadyuma gitti ve Beşiktaş taraftarına mikrofon uzattı.
ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, siyah-beyazlı futbolseverlere "Fenerbahçe derbisi kaç kaç biter?" sorusunu yöneltti.
BEKLENTİ GALİBİYET
Beşiktaş taraftarlarının büyük bir bölümü ise takımlarına güvendiklerini ve Fenerbahçe karşısında galip geleceklerini söyledi.